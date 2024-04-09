朱紅：友邦低位徘徊，留意購23927/沽20715

如看好恒指，可留意恒指牛證51917)，收回價16200點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證23929)，行使價17400點，24年8月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52234)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

友邦保險01299)披露，上周五5日)於場內回購55萬股，涉資約2,952萬元，自普通決議案通過至今，公司累計購回3.64億股，佔股本3.1368%。友邦股價偏軟，跌至約52.2元附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證20715)，行使價49.9元，24年6月到期，實際槓桿9倍。

據報道今年首季港股回購額創歷史新高達496.1億元，是去年同期的3倍，當中騰訊00700)再度成爲回購榜首，首季回購額高達148.3億元，規模己超越大股東Prosus的減持力度。騰訊表現靠穩，在約305元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

據報人民銀行設立科技創新和技術改造再貸款額度5,000億元人民幣，利率1.75%，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行等21家金融機構，以引導金融機構向處於初創期及成長期的科技型中小企業提供信貸支持。內銀股普遍上升，建設銀行00939)股價升至4.87元水平，續沿20天線整固。如看好建行，可留意建行認購證23361)，行使價5.25元，24年7月到期，實際槓桿11倍。或可留意建行牛證68819)，收回價4.25元，24年9月到期，實際槓桿9倍。

美團03690)發布數據顯示，清明假期「吃喝玩樂」日均消費規模按年增長39%，北京、上海、深圳、廣州及成都等城市消費規模居全國前列。美團股價續於10天線之上整固，在約100關口附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證21720)，行使價110.05元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證23926)，行使價73.83元，25年1月到期，實際槓桿3倍。

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