朱紅：美團一百元關口徘徊，留意購21720/沽23926

如看好恒指，可留意恒指牛證54374)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53181)，收回價17300點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)披露，周一8日)在聯交所購回456.82萬股，涉資約4.53億元，至今共計購回5,217.69萬股，佔公司股本0.8359%。美團股價持續保持於10天線之上，在約100元關口整固。如看好美團，可留意美團認購證21720)，行使價110.05元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證23926)，行使價73.83元，25年1月到期，實際槓桿3倍。

麗新發展以初步代價約14.21億元出售友邦金融中心物業10%股權予友邦保險01299)，交易完成後友邦保險將持有該大樓的全部權益。友邦股價一度低位反彈，唯仍受制於10天線，回落至52.5元附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證20715)，行使價49.9元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

國家新聞出版署發布4月進口網絡遊戲審批信息，共有14款遊戲獲批，包括騰訊00700)旗下《洛克人11》、網易旗下的《歧路旅人：大陸的霸者》等，今年累計已下發46款進口遊戲版號。騰訊表現靠穩，續於約305元水平窄幅整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

京東09618)與聯想集團宣布達成全新戰略合作，於未來3年雙方將將圍繞AI營銷、智能供應鏈和AI技術融合等方面深化戰略合作，攜手為更廣泛用戶提供全棧AI產品、方案和服務，目標未來3年聯想在京東全渠道銷售超過1200億元人民幣。京東股價逆市偏軟，回落至20天線約101元附近徘徊。如看好京東，可留意京東認購證23134)，行使價140.1元，24年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡京東，可留意京東熊證56488)，收回價120元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

電訊股普遍向好，中國移動00941)股價連日保持於20天線之上，在約68.2元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證24044)，行使價76.93元，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

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