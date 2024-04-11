朱紅：美團連日進行回購，留意購21720/沽23926

如看好恒指，可留意恒指牛證54788)，收回價16500點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60716)，收回價17800點，24年7月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)連日進行回購，周二9日)再於聯交所購回逾399萬股，涉資約4億元，至今共計購回逾5617萬股，佔公司股本近0.9%。美團股價造好，曾高見104.9元，創去年11月底以來新高。如看好美團，可留意美團認購證21720)，行使價110.05元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證23926)，行使價73.83元，25年1月到期，實際槓桿3倍。

據內媒報道，京東09618)宣布將投入10億元人民幣現金和10億流量作為獎勵，吸引更多原創作者和優質內容機構入駐；據悉京東目前正積極籌備頭部達人的孵化，計劃在年底選出百大達人，僅在儲備達人階段就已投入上億元人民幣現金。京東股價於20天線見支持，曾升至108元，在月內高位附近整固。如看好京東，可留意京東認購證23134)，行使價140.1元，24年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡京東，可留意京東熊證56488)，收回價120元，24年6月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)副行政總裁姚嘉仁表示，港交所與沙特方面簽署合作備忘錄，以加強兩地市場合作，預期將有更多發行人來港；沙特致力發展多元經濟，需要大量資金和人力資源，認為香港需要將資金和機遇連繫起來。港交所股價連升多日，升至234元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24191)，行使價250.2元，24年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿16倍。

乘聯會公布，3月全國乘用車生產219.2萬輛，同比增長5.3%，超越2018年同期高點216萬輛，創歷史新高。乘用車批發及銷量方面亦同創新高，分別達218.9萬輛及212萬輛。汽車股普遍向好，比亞迪01211)股價升越20天線，在約211元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證24189)，行使價237.9元，25年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

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