朱紅：美團創近月新高，留意購21720/沽23926

如看好恒指，可留意恒指牛證54819)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60902)，收回價17600點，24年7月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

據報美團03690)進行組織架構調整，宣布撤銷直營業務部，轉而成立城市經營業務部，據悉此舉是為強調城市的精細化營運，以充分給予直營城市決策的靈活性和自主性。美團表現向好，曾逆市升至105.7元，再創去年11月底以來新高。如看好美團，可留意美團認購證21720)，行使價110.05元，24年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證23926)，行使價73.83元，25年1月到期，實際槓桿3倍。

科技股個別發展，騰訊00700)表現反覆，早段回吐至309元後見支持，由跌升曾高見316.6元，創近月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

外媒報道，香港本月可能推出現貨比特幣交易所交易基金ETF)，首批產品或於下周公布將成為亞洲首個推出該類熱門 ETF的城市，據悉至少有4家資產管理公司已提交推出申請。港交所股價變動不大，續於10天線之上在約233元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24191)，行使價250.2元，24年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿16倍。

阿里巴巴09988)創辦人馬雲日前於公司內網發文，高度肯定集團新管理層的變革勇氣，稱阿里已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。阿里股價靠穩，在約74元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證21427)，行使價82.5元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿10倍。

美國上月通脹高於預期，利率期貨數據顯示，聯儲局6月份減息機會大降至18.4%，預期局方將延至9月才開始減息。息口較為敏感的地產股普遍受壓，領展00823)曾跌至32.25元，創近年新低。如看好領展，可留意領展認購證24209)，行使價42.35元，24年10月到期，實際槓桿9倍。

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