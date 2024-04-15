朱紅：友邦再創近年新低，留意購24255/熊53742

如看好恒指，可留意恒指牛證51607)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54820)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

友邦保險01299)周四11日)於聯交所回購10萬股，涉資逾512萬元，近來回購力度較上周日均逾2900萬元明顯減少。自普通決議案通過以來，集團已回購3.65億股，佔已發行股份數目的3.1402%。友邦股價持續下跌，曾低見48.6元，再創近年新低，今年以來累計跌逾28%。如看好友邦，可留意友邦認購證24255)，行使價63.95元，24年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦熊證53742)，收回價60元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

據報港交所00388)正為來年籌備多項重點推廣活動，包括與中東及東南亞地區組織聯合舉辦不同的主題旗艦峰會，介紹香港上市平台的優勢；而證監會亦正積極與中東和東盟市場的監管機構探討在資產管理領域上可能的合作安排，以讓本地資產管理業的資本來源和投資者更多元化。港交所表現偏軟，續於10天線約230元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24191)，行使價250.2元，24年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿15倍。

據報騰訊00700)簡化微信支付境外手機號碼註冊，及與更多境外電子錢包合作，旗下跨境支付平台Tenpay Global日後亦將聯同網聯清算公司連接更多境外本地錢包接入。騰訊表現反覆，早段創近月新高後遇沽壓，回落至約310元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證22575)，行使價335.2元，24年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

評級機構惠譽確認小米集團01810)的長期外幣和本幣發行人違約評級及高級無抵押評級為「BBB」，展望穩定。惠譽預計小米將保持強勁的財務狀況，擁有充裕的淨現金頭寸和較低的EBITDA槓桿率。小米股價於10天線見支持，逆市上升至16.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

內銀股普遍下跌，建設銀行00939)股價回落至20天線，在約4.82水平好淡爭持。如看好建行，可留意建行認購證20616)，行使價5元，24年7月到期，實際槓桿18倍。或可留意另一建行認購證23361)，行使價5.25元，24年12月到期，實際槓桿11倍。

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