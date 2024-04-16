朱紅：友邦持續受壓，留意友邦購24255/熊53742

如看好恒指，可留意恒指牛證51917)，收回價16200點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54820)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

據媒體統計截至上周五，今年已有140隻港股獲公司回購，當中22隻年內累計回購金額超億港元，騰訊控股、匯豐控股、友邦保險01299)年內累計回購金額最大，分別獲公司回購228.45億港元、111.62億港元、76.12億港元。友邦股價持續受壓，曾跌至46.95元，再創近年新低。如看好友邦，可留意友邦認購證24255)，行使價63.95元，24年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦熊證53742)，收回價60元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

內地在線音頻平台喜馬拉雅再次遞表申請來港上市，公司股東包括騰訊00700)、小米等，是次集資所得用於擴大及提升內容、提升下一代技術、人工智能及大數據能力等。騰訊股價偏軟，失守10天線跌至約305元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

建設銀行00939)公布，匯金公司截至4月10日，累計增持該行A股股份7,145萬股，匯金公司共持有該行A股2.67億股及H股1,425.9億股，約佔其總股本的57.14%，匯金公司將繼續支持該行長期穩健發展。建行股價於50天線見支持，由跌轉升在約4.83元附近整固。如看好建行，可留意建行認購證20616)，行使價5元，24年7月到期，實際槓桿18倍。或可留意另一建行認購證23361)，行使價5.25元，24年12月到期，實際槓桿10倍。

據報道工信部已下達指令，要求三大電訊營運商檢查其電訊網絡，並制定更換非中國處理器的時間表，據指要求最遲於2027年逐步更換電訊網絡的外國芯片。電訊股普遍上升，中國移動00941)逆市造好，重越10天線升至接近月內高位在約68.8元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證24044)，行使價76.93元，24年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿19倍。

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