朱紅：友邦低位徘徊，留意友邦購24255/熊53742

如看好恒指，可留意恒指牛證50004)，收回價15800點，24年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54820)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

大行發表研究報告指，預期友邦保險01299)首季度以實際匯率計的新業務價值按年上升19%，主要受內地、香港及泰國的強勁增長推動，相信財務數據正在復甦中。友邦股價持續疲弱，曾低見45.25元，再創近年新低。如看好友邦，可留意友邦認購證24255)，行使價63.95元，24年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦熊證53742)，收回價60元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

美國零售數據勝預期，美債孳息率上升，十年期債息率突破4.6厘，創去年11月中旬以來的高位，科技股普遍受壓。騰訊00700)仍受制於10天線，在約302元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)公布，今年首三個月原保險合同保費收入約2644.22億元人民幣同，按年增長1.6%，人壽保險原保險合同保費收入按年增0.9%至約1733.02億元，財產保險原保險合同保費收入升2.8%至約790.76億元。平安股價受壓，曾跌至29.7元，創逾兩個月新低。如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認購證23883)，行使價40元，24年9月到期，實際槓桿9倍。

中國移動00941)連日獲港股通南向資金買入，周一15日)錄得南向資金淨流入約5.79億港元。中移動股價靠穩，續沿10天線約68元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證24044)，行使價76.93元，24年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證56479)，收回價70.28元，24年6月到期，實際槓桿17倍。

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