朱紅：港交所連日下跌，留意港交購24191/沽22830

如看好恒指，可留意恒指牛證69819)，收回價15600點，24年9月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54820)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

有大行發表報告，預期港交所00388)首季度收入按年跌11%，盈利按年跌17%，指今年市場環境仍具挑戰，上市活動溫和，缺乏推動日均成交的催化劑，淨投資收入受壓，以及營運開支上升，維持其減持評級。港交所股價連日下跌，曾低見214元，創近月新低。如看好港交，可留意港交認購證24191)，行使價250.2元，24年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿12倍。

京東集團09618)創辦人劉強東AI數字人「採銷東哥」周二16日)晚進行首場家電家居採銷直播，40分鐘觀看量達到1,275萬，創京東家電家居採銷直播間觀看量新高，用戶平均停留時長較日常平均值增長近100%。京東表現反覆，由升轉跌至低見97.35元，創一個月新低。如看好京東，可留意京東認購證23134)，行使價140.1元，24年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東熊證56488)，收回價120元，24年6月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)近日獲多家大行報告唱好，指早前監管消息對公司影響輕微，而且公司未來有更多正面的催化劑，目前股價上行機率高於下行。友邦股價止跌反彈，曾逆市升至46.5元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證24255)，行使價63.95元，24年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦熊證53742)，收回價60元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

評級機構惠譽表示，基於早前已將中國信貸評級展望從穩定調整為負面，將騰訊00700)及阿里巴巴的長期外幣發行人違約評級展望，由穩定調整為負面，長期本幣IDR違約評級)確認為「A+」。騰訊股價持續偏軟，回落至20天線之下在約300元關口好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

鮑威爾就利率政策發表鷹派言論後，市場對局方減息預期續降溫，更有部份市場人士預期5月舉行的議息會議將會加息，利率期貨顯示5月的議息會議加息機會率由0升至1.6%。地產股普遍受壓，領展連跌多日，曾低見30.7元，再創近年新低。如看好領展，可留意領展認購證24209)，行使價42.35元，24年10月到期，實際槓桿11倍。

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