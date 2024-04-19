朱紅：港交所低位反彈，留意港交購24210/沽22830

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55301)，收回價17000點，24年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)宣布，開發領航星衍生產品平台ODP)，進一步提升交易、清算和風險管理能力，新平台由香港交易所技術團隊內部開發，預計於2028年推出，將有助提升集團衍生產品業務的競爭力。港交所走勢反覆，跌至近月低位後反彈，升至約220元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證22830)，行使價214.95元，24年6月到期，實際槓桿13倍。

Sensor Tower數據顯示，3月份《MonopolyGO!》在全球App Store和Google Play吸金2.77億美元，重回全球手遊暢銷榜榜首，騰訊00700)旗下《王者榮耀》則以2.34億美元的收入位列第2名。騰訊表現靠穩，於20天線見支持，在約305元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證23700)，行使價340.2元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

外媒報道，中國及南韓政府將就中國產品安全管理進行討論，因應阿里巴巴09988)旗下AliExpress、拼多多旗下Temu以及SHEIN等中國跨境電商平台的網購商品進入南韓，雙方將探討兩國的召回制度及建立雙方溝通渠道等。阿里表現靠穩，在約68元附近窄幅爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證24291)，行使價78.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

內銀股普遍上升，建設銀行00939)連日錄得資金流入，公司股價造好，升越10天及20天等多條平均線，曾高見4.92元，在月內高位附近徘徊。如看好建行，可留意建行認購證24290)，行使價5.5元，25年2月到期，實際槓桿8倍。或可留意另一建行認購證23361)，行使價5.25元，24年12月到期，實際槓桿11倍。

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