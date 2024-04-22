朱紅：海油高位整固，留意海油購23734/牛54485

如看好恒指，可留意恒指牛證50004)，收回價15800點，24年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55392)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

市場憂慮中東局勢緊張影響原油供應，加上周五傳出以色列攻擊伊朗境內目標，國際油價急升。中國海洋石油00883)上跌反彈，一度升越10天線高見19.1元，其後在約18.7元附近高位整固。如看好海油，可留意海油認購證23734)，行使價20.5元，24年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證54485)，收回價18元，24年12月到期，實際槓桿20倍。

有券商發表研究報告，預期今年第四季銅價每噸為1萬美元，江西銅業股份00358)將會因此而受惠，料公司今明兩年盈利將分別按年升37%及11%，至74億元人民幣及86億元人民幣，並上調H股及A股評級及目標價。江銅股價表現反覆，升至近年高位後遇沽壓，倒跌至約16.1元附近徘徊。如看好江銅，可留意江銅認購證24330)，行使價21元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

資源股連日於高位徘徊，紫金礦業02899)周一22日)公布季績，此前公司股價走勢反覆，創新高後遇沽壓，一度回落至10天線約17.5元附近好淡爭持。如看好紫金，可留意紫金認購證24331)，行使價25元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

據報阿里巴巴09988)於周三17日)場外減持雲音樂220萬股，套現1.92億元，持股量由9.35%降至8.32%。阿里股價偏軟，曾跌至65.8元，再創接近3個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證24291)，行使價78.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61549)，收回價80元，24年6月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭於網誌表示，集團未來將部署聚焦四大重點，包括持續發揮「連接中國與世界」的獨特優勢、提升香港市場流動性及活力、碳市場及數據業務在內的新興業務領域，以及科技賦能。港交所股價偏軟，曾低見212.2元，再創近來新低。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交熊證65795)，收回價258元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。