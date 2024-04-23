朱紅：騰訊創逾3個月新高，留意騰訊購24208/沽20506

如看好恒指，可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55301)，收回價17000點，24年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)代理發行手遊《地下城與勇士》將於5月21日正式上線，《地下城與勇士》是由Neople研發，前年在韓國上線不到8個月累計流水已接近10億元人民幣。騰訊表現向好，升逾半成高見322.6元，創逾3個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24208)，行使價400.2元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

港交所00388)、上交所、深交所已就擴大滬深港通合資格ETF範圍達成共識，包含降低ETF資產規模要求及下調跟蹤的標的指數的權重佔比要求兩個方面，預計需要約三個月時間作準備。港交所表現向好，反彈至220附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿5倍。

房地產投資信託基金REITs)將獲納入「滬深港通」，進一步擴大內地與香港市場的互聯互通機制，REITs板塊股份普遍造好，領展00823)股價持續反彈，一度重越10天線高見32.45元。如看好領展，可留意領展認購證24209)，行使價42.35元，24年10月到期，實際槓桿11倍。

資源股板塊高位回吐，紫金礦業02899)周一22日)收市後公布季績，此前公司股價連日錄得南向港股通資金淨流入，公司股價走勢反覆，由升轉跌至約17元水平好淡爭持。如看好紫金，可留意紫金認購證24331)，行使價25元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

國際貨幣基金組織預期，OPEC+將在7月開始將逐步增產，加上中東局勢暫未見進一步升溫，國際油價高位回落。中海油00883)股價連日受制於20天線，回落至約18.22元水平徘徊。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證52184)，收回價16.7元，24年11月到期，實際槓桿12倍。

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