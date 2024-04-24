朱紅：騰訊股價升至5個月高位，留意騰訊購24208/沽20506

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證55693)，收回價16183點，24年12月到期。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證55694)，收回價16300點，24年12月到期。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)週一（22日）升近6%後，昨日（23日）曾升3%，報331.2元。騰訊宣布新遊戲《地下城與勇士：起源》（簡稱《DNF手遊》），在2024年5月21日將提前上線。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24208)，行使價400.2元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)董事長兼CEO雷軍在小米投資者大會上宣布，截至4月20日，小米SU7鎖單量已經超過7萬輛，雷軍同時宣布，2024年小米SU7交付目標超過10萬輛。小米股價穩步上揚，並重上10天線16.2元。如看好小米，可留意小米認購證21082)，行使價18.9元，24年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)、上交所、深交所已就擴大滬深港通合資格ETF範圍達成共識，包含降低ETF資產規模要求及下調跟蹤的標的指數的權重佔比要求兩個方面，預計需要約三個月時間作準備。港交所連升兩日，重回20天線227元。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿5倍。

中東局勢轉趨緩和，國際商品價格回落。江西銅業（00358）股價升至兩年半以來的高位16.64元後，高位整固。如看好江銅，可留意江銅認購證24330)，行使價21元，24年12月到期，實際槓桿5倍。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證52184)，收回價16.7元，24年11月到期，實際槓桿11倍。

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