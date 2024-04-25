朱紅：港交所績後造好，留意購24210/沽24435

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證55814)，收回價16500點，24年12月到期。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54981)，收回價17500點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿9倍。

港交所00388)公布今年第一季業績，股東應佔溢利為29.7億元，按年跌13%，按季升14%；EBITDA利潤率為72%，按年跌4個百分點，按季則升4個百分點。港交所績後造好，曾高見239.8元，創一個月新高。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿6倍。

上周美國原油庫存減少323萬桶，市場原先估計增加80萬桶，國際油價向好。中海油00883)表現靠穩，唯仍受制於20天線，在約18.7元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證52184)，收回價16.7元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

內媒報道，小米01810)董事長雷軍表示，目前智駕團隊一年預算大概15億人民幣左右，有超過1000名工程師，下一步計劃今年擴充到1500人、明年擴充到2000人，進一步加大智駕方面的投入。小米股價造好，重越10天線在約16.66元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證23526)，行使價11.3元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

有券商發表報告，騰訊00700)代理的《地下城與勇士:起源》手遊正式官宣下月中上線，預期或會承接端遊IP和多年的大量玩家，相信上線後將能爲騰訊遊戲業務帶來可觀增量。騰訊股價連升多日，曾高見345元，再創近月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24208)，行使價400.2元，25年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

據報芝加哥商品交易所銅價上周創下每磅4.34美元近兩年高，機構研究表示，銅價升至每磅4.5美元時將開始影響需求，但若供應受限情況在中期維持，銅價可升至每磅5美元。資源股普遍造好，江西銅業00358)止跌反彈，升至15.76元附近整固。如看好江銅，可留意江銅認購證24330)，行使價21元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

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