朱紅：騰訊高位反覆，留意購21428/沽2朱紅：騰訊高位反覆，留意購21428/沽205060506

如看好恒指，可留意恒指牛證55814)，收回價16500點，24年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60716)，收回價17800點，24年7月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿8倍。

據報騰訊00700)發佈汽車行業大模型「全域智能」方案，目前已經在汽車研發、生產、營銷、服務、企業協同辦公等五大核心場景的落地應用，到今年底，騰訊的智能汽車產品將搭載至超1500萬輛車上。騰訊股價高位反覆，創近月新高後遇沽壓，回落至340元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿8倍。

本港首批比特幣及以太幣現貨ETF將於下周二30日)登場，共涉及6隻，包括港元、人民幣及美元櫃檯交易。港交所股價連升多日，曾高見249.6元，創超過一個月新高。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿6倍。

據報比亞迪01211)董事長王傳福表示，新能源上半場是電動化，下半場是智能化，明年比亞迪將會在DM混動技術、智能駕駛以及芯片算法等領域加大投入。比亞迪股價造好，升至20天線約205元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證24189)，行使價237.9元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

據報道，中移動00941)旗下北京中移數字新經濟產業基金合伙企業發生工商變更，新增合伙企業，而出資額由88.75億元人民幣，增加40億元至92.75億元人民幣。中移動表現向好，曾高見70.95元，創近來新高。如看好中移，可留意中移認購證24044)，行使價76.93元，24年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證65504)，收回價62.28元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

資源股個別發展，江西銅業00358)周五公布首季業績，公司股價靠穩，續沿10天線約15.9元水平整固。如看好江銅，可留意江銅認購證24330)，行使價21元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

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