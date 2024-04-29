朱紅：騰訊再創近月新高，留意騰訊購21428/沽20506

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60717)，收回價18100點，24年7月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿9倍。

有大行發表報告，看好騰訊00700)旗下遊戲《荒野亂鬥》及《PUBG》的收入增長可為騰訊帶來實質好處，預計騰訊今、明兩年國際遊戲收入將分別按年增9%和11%，並上調其盈利預測及目標價。騰訊表現向好，曾高見351.8元，再創接近9個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證21428)，行使價380.2元，24年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證20506)，行使價277.77元，24年9月到期，實際槓桿9倍。

恒指低位反彈，連日成交總額均維持於千億元之上，港交所00388)續錄得港股通南向資金淨流入，公司股價連升5日，曾高見251.4元，創超過一個月新高。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿6倍。

《彭博》報道，美團03690)計劃於沙地阿拉伯首都利雅得推出外賣平台，最快未來幾個月於利雅得推出手機應用程式KeeTa，而集團已就中東擴展計劃籌備多月。美團股價造好，曾高見117.5元，再創今年新高。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證23926)，行使價73.83元，25年1月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)再獲多家大行唱好，認為公司股價近期過度回調，但基本面仍然穩健。友邦股價連日造好，曾高見54.45元，自月中低位累計反彈兩成。如看好友邦，可留意友邦認購證24255)，行使價63.95元，24年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24490)，行使價38元，25年2月到期，實際槓桿5倍。

中海油00883)公布，今年第一季純利按年升23.7%至397.19億元人民幣，扣除非經常性損益的淨利潤為394.75億元，按年升25.5%，高於市場預期。中海油股價績後上升，曾高見20.2元，再創新高。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。

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