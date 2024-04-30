朱紅：友邦績後造好，留意購23927/沽24192

如看好恒指，可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60718)，收回價18300點，24年7月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿9倍。

友邦保險01299)第一季新業務價值創季度新高達13.27億美元，按固定匯率及實質匯率計算分別按年增長31%及27%，公司董事會批准在現有股份回購計劃中增添20億美元，總額增至120億美元。友邦股價績後向好，曾升近一成高見59.1元，重越50天線。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿6倍。

國務院總理李強調研北京國際汽車展覽會，強調要大力發展智能網聯新能源汽車，堅持以科技創新引領產業創新，深化拓展開放合作，促進汽車產業高端化、智能化、綠色化升級，更好滿足和創造市場需求。汽車股普遍上升，比亞迪01211)股價連升4日，曾高見220.6元，創今年新高。如看好比迪，可留意比迪認購證24189)，行使價237.9元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿6倍。

國家新聞出版署發布4月國產網絡遊戲審批信息，共95款遊戲獲批，其中包括網易及中青寶等遊戲獲批，而騰訊00700)則榜上無名。騰訊股價高位反覆，曾創近月新高後回落至約348元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24665)，行使價370.2元，25年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿4倍。

據報中國移動董事長楊傑表示，中移動已初步建成了基礎設施、技術能力、產品服務業界領先的算力網絡，其中算網大腦研發於去年10月正式啟動全網試商用，實現日均調度次數達億級。中移動00941)股價逆市偏軟，回落至10天線約69.5元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證24044)，行使價76.93元，24年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證65504)，收回價62.28元，24年7月到期，實際槓桿9倍。

滙豐控股00005)將於周二30日)公布今年首季度業績，市場關注其股份回購、業務營運及派息的指引。滙豐股價績前靠穩，在約65.5元附近整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證22405)，行使價72元，24年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿13倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。