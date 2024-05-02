朱紅：恒指高位整固，留意牛56089/熊60718

如看好恒指，可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證22001)，行使價18888點，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60718)，收回價18300點，24年7月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證21725)，行使價15323點，24年9月到期，實際槓桿9倍。

伽馬數據報告顯示，今年1-3月中國遊戲市場實際銷售收入726.38億元人民幣，同比增長7.6%，環比下降2.46%，主要受移動遊戲市場規模影響。遊戲股走勢各異，騰訊00700)續於高位整固，在約348元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24665)，行使價370.2元，25年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿4倍。

滙控00005)公布首季期內列帳基準稅前利潤126.5億元美元，按年跌1.83%，符合市場預期，股息連同特別息每股共派發0.31美元，另外集團擬展開最多達30億美元的股份回購，規模超過預期。滙控績後上升，曾高見67.05元，創近年新高。如看好滙豐，可留意滙豐認購證22405)，行使價72元，24年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證22829)，行使價52.5元，24年9月到期，實際槓桿13倍。

本港首批比特幣及以太幣現貨ETF周二30日)正式於港交所00388)掛牌上市，港交所表示亞洲首批虛擬資產現貨ETF將進一步提升買賣產品的產品種類及流動性，期待繼續與市場持份者緊密合作引入更多新產品。港交所股價逆市偏軟，回落至約252元水平好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪01211)公布，第一季純利約45.7億元人民幣，升10.6%；扣除非經常性損益之純利37.5億元，升5.2%。比亞迪股價績後靠穩，續於近月高位約217元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證24189)，行使價237.9元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證22407)，行使價192.3元，24年9月到期，實際槓桿6倍。

建設銀行00939)公布，第一季純利約868.2億元人民幣，跌2.2%，該行表示正研究依規有序推動中期分紅。建行績後上升，曾高見5.15元，創接近一年新高。如看好建行，可留意建行認購證23361)，行使價5.25元，24年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意建行牛證68819)，收回價4.25元，24年9月到期，實際槓桿7倍。

國家發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況及按照現行成品油價格形成機制，周二30日)凌晨起汽油及柴油價格每噸均下調70元人民幣。石油股表現反覆，中海油00883)股價造好，再創新高曾升至20.75元。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證56093)，收回價17.6元，24年12月到期，實際槓桿7倍。

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