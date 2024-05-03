朱紅：恒指再度升越萬八點，留意恒指購24043/沽21998

如看好恒指，可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60718)，收回價18300點，24年7月到期，實際槓桿60倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿6倍。

據報騰訊00700)及IDG有份投資的零售數字化解決方案服務商多點數智Dmall)再度提交上市申請，早前有指多點曾籌備在美國上市，目標募集超過5億美元。騰訊再創近月新高，升至約360元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24665)，行使價370.2元，25年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)宣布，與沙特證交所集團將於下周四9日)在香港合辦「香港-沙特資本市場論壇」CMF Hong Kong)，屬沙特證交所集團首次在海外舉辦的資本市場論壇。港交所股價造好，升至約264元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿7倍。

滙豐控股00005)宣布，集團行政總裁祈耀年已知會董事會有意退任，董事會已正式展開繼任程序，並會考慮內部和外部人選，祈耀年會繼續擔任集團行政總裁職務至其繼任人履職。滙豐持續強勢，曾高見69.25元，再創近年來新高。如看好滙豐，可留意滙豐認購證22405)，行使價72元，24年9月到期，實際槓桿11倍。

小米集團01810)公布，截至周二30日)電動車Xiaomi SU7已收到約8.8萬份確認訂單，自4月3日首次交付起，已交付7058輛Xiaomi SU7系列汽車。小米表現向好，升至17.7元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證24675)，行使價14.52元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

美國上周原油庫存出乎市場預期增加730萬桶，加上憧憬以色列與哈馬斯可能達成停火協議，國際油價回落至近七周新低。石油股普遍偏軟，中國石油00857)逆市下跌，失守20天線在約7.1元附近徘徊。如看好中油，可留意中油認購證24292)，行使價9.8元，25年2月到期，實際槓桿7倍。或可留意中油牛證54484)，收回價6.6元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

美聯儲維持利率不變，金管局亦宣布繼續維持基本利率5.75厘不變，地產股表現靠穩，領展00823)股價變動不大，續於34元水平整固。如看好領展，可留意領展認購證24209)，行使價42.35元，24年10月到期，實際槓桿11倍。

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