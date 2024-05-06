朱紅：港交所連日向好，留意購22533/沽24435

據外媒報道，有大行發表追蹤對沖基金流向報告，指4月份長短倉對沖基金持續收集在港上市中企股票，早前亦有大行報告指部分大型環球長倉基金看來正透過買入港股增加中股倉位，投資者或尋求以買入本港及內地股票，以多元化其投資組合。港交所00388)連日向好，曾高見273.8元，再創今年新高。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿7倍。

2024國際消費季暨第五屆上海五五購物節近日啟動，據報美團03690)將推出50億元人民幣消費補貼、百億規模流量支持、英文版大眾點評App等多項措施，各項資源投入再創新高。美團股價高位反覆，在約120元水平好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證23926)，行使價73.83元，25年1月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)公布電動車Xiaomi SU7已收到約8.8萬份確認訂單，自4月3日首次交付起，已交付7058輛Xiaomi SU7系列汽車。小米股價再創近來新高，在約18.2元附近高位整固。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證24675)，行使價14.52元，24年12月到期，實際槓桿3倍。

澳門公布，「五一黃金周」假期首兩日初步統計錄得入境旅客27.28萬人次，日均約13.64萬人次，較去年同期日均增長38.9%。首兩日酒店平均入住率超過90%。澳門搏彩股普遍上升，金沙中國01928)連升兩日並重越20天線，在約20.2元附近整固。如看好金沙，可留意金沙認購證23362)，行使價26元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

根據Counterpoint Research的晶圓代工服務數據顯示，2023年第四季度全球晶圓代工行業收入環比增長約10%，但同比下降3.5%，當中中芯國際00981)去年第四季度市場份額為5%。中芯表現向好，曾高見16.3元，創超過一個月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

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