朱紅：友邦連升多日，留意購23927/沽24192

友邦保險01299)再獲大行報告唱好，指其20億美元額外股票回購計劃令2024財年總回報率達8%，與擁有成熟股東回報政策的歐洲壽險公司相當，並相信公司有潛力更大程度透過債務融資進行更多回購。友邦股價連升多日，曾高見62.75元，再創接近兩個月新高。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿7倍。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，中證監早前宣布五項新措施有助提升資本市場的動力，港府的工作包括放寬股票交易所買賣基金ETF)範圍的技術工作，預期籌備工作需時約三個月完成。港交所00388)股價變動不大，續於約270元水平好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24435)，行使價189元，25年1月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)發布五一假期「吃喝玩樂」消費數據，五一假期首三日全國本地生活服務消費按年增長25%，全國餐飲堂食訂單量按年增長73%，上海本地生活服務消費位居全國城市第一。美團表現向好，續於約120元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證23926)，行使價73.83元，25年1月到期，實際槓桿4倍。

人民銀行、國家金融監督管理總局日前聯合發布通知，將自用汽車貸款最高發放比例由金融機構自主確定，理論上最高發放比例最大可為100%，即「0首付」。汽車股普遍靠穩，小米集團01810)股價變動不大，續於約18.1元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證24675)，行使價14.52元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

上周國際油價跌近7%，創三個月以來最大單周跌幅，石油股表現反覆，中國石油00857)股價曾跌至一個月新低，其後回升至7.15元水平徘徊。如看好中油，可留意中油認購證24292)，行使價9.8元，25年2月到期，實際槓桿7倍。或可留意中油牛證54484)，收回價6.6元，24年7月到期，實際槓桿8倍。

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