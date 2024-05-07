朱紅：美團回落至10天線，留意購24257/熊54683

如看好恒指，可留意恒指牛證56822)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證24043)，行使價17909點，24年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56828)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認沽證21998)，行使價14000點，25年3月到期，實際槓桿6倍。

據市場調查機構資料顯示，按3月訂單數量計，美團03690)旗下外賣平台KeeTa已佔香港外賣市場約44%份額，躍居全港首位。美團股價高位受壓，回落至10天線約115元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團熊證54683)，收回價131元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

據內媒報道，阿里巴巴09988)旗下淘天集團大促項目組公布今年618購物節大促銷的規則調整，包括取消預售，將於5月20日晚八點直接售賣，全程價保。阿里表現偏軟，回落至約78元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證24291)，行使價78.05元，25年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

有大行發表報告指，由於有潛在降息等因素，追求股東息回報的投資者對香港房地產投資託基金REITs)的興趣可能增加，而本港REITs中則看好領展00823)。領展股價逆市向好，曾高見35.1元，再創超過一個月新高。如看好領展，可留意領展認購證24209)，行使價42.35元，24年10月到期，實際槓桿11倍。

聯交所資料顯示，美國資本集團早前減持友邦保險01299)逾1766萬股，總金額逾10億港元，減持後持股數目約7.77億股，比例為6.91%。友邦股價反覆，創近來新高後遇沽壓，倒跌至61元附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿6倍。

中海油00883)宣布，旗下渤中19-6氣田井區開發項目投產，主要生產設施包括1座井口平台，計劃投產10口開發井，預計2026年將實現日產約5,800桶油當量的高峰產量。中海油股價反彈，回升至約20元附近。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證56831)，收回價19元，24年12月到期，實際槓桿19倍。

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