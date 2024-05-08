朱紅：小米股價升至兩年多高位，留意購24190/沽24675

如看好恒指，可留意恒指牛證56823)，收回價18155點，24年12月到期，實際槓桿51倍。或可留意恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56828)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指熊證56829)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿22倍。

內地傳媒報道，小米01810)旗下摺疊手機小米MIX Fold 4和小米MIX Flip或會在今年第三季正式問世。亦有研究報告指今年首季小米全球智慧型手機出貨量年增33%至4070萬部，預期小米今年首季經調整淨利將年增70.7%至55.21億人民幣。

小米股價升至兩年多的高位19.32元，如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿4倍。或可留意小米牛證56836)，收回價16.66元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證24675)，行使價14.52元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

根據市場調查機構MeasurableAI指美團03690)旗下的KeeTa已佔香港外賣市場約44%份額，市佔率升至全港首位。美團股價升至2023年11月以來的高位122.9元後，高位整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

內地研究機構QuestMobile發布《2024中國移動互聯網春季大報告》顯示，2024年3月中國移動互聯網活躍用戶規模達到12.32億，同比增長逾2000萬。有3個超級App的月活規模超過8.5億，分別是微信、淘寶、支付寶。阿里巴巴09988)股價升至80元後，好淡爭持，如看好阿里，可留意阿里認購證24291)，行使價78.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

上月中，中國證監會宣布將房地產投資信託基金REITs)納入滬深港通，為求推動及拓展內地與香港資本市場互聯互通的措施。領展股價有上月底穩步上揚，股價升至50天線35元邊，如看好領展，可留意領展認購證24209)，行使價42.35元，24年10月到期，實際槓桿11倍。

美國近日公布的就業數據轉弱，加上以色列拒絕接受加沙停火建議，令中東局勢再度緊張，導致美元走弱，推動油價及金價上漲。中海油00883)股價再創新高曾升至20.75元後，高位整固。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證56831)，收回價19元，24年12月到期，實際槓桿16倍。

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