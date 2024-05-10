朱紅：阿里續沿10天線整固，留意購24291/沽24489

如看好恒指，可留意恒指牛證56823)，收回價18155點，24年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認購證24955)，行使價19597點，25年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56829)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意新上市恒指熊證57468)，收回價18900點，24年12月到期。

阿里巴巴09988)旗下阿里雲發布通義千問2.5大模型，表示在中文語境下，通義千問2.5的文本理解、文本生成、知識問答及生活建議、閒聊與對話，以及安全風險等多項能力趕超GPT-4。阿里股價靠穩，續於10天線約76元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24291)，行使價78.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

據報小米集團01810)旗下人工智能助手「小愛同學」已與阿里雲通義大模型達成合作，強化其在圖片生成、圖片理解等方面的多模態AI生成能力，並在小米汽車、手機等多款設備落地。小米股價早後再創兩年多新高，曾高見19.7元，午後在約19.2元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證24675)，行使價14.52元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)於周四9日)收市段公布季績，公司股價績前造好，止跌反彈升至16元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)集團行政總裁陳翊庭表示，4月開始恒指表現及交易量明顯改善，並相信股市回暖將能吸引更多IPO來港上市，指出今年首季收到65宗新股上市申請，現時正審批約100宗上市申請。港交所股價向好，升至約265元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

中國信通院公布，3月份國內市場5G手機出貨量為1773.6萬部，同比增長2.3%，佔同期手機出貨量的83%。電訊股份個別發展，中國移動00941)續沿10天線整固，在約70元關口附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證24044)，行使價76.93元，24年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證65504)，收回價62.28元，24年7月到期，實際槓桿9倍。

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