朱紅：恒指升近萬九點，留意牛57092/熊57470

如看好恒指，可留意恒指牛證57092)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證24956)，行使價20888點，25年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57470)，收回價19400點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意收回價較貼近的恒指熊證57097)，收回價19200點，24年12月到期，實際槓桿47倍。

多家大行發表報告，指出中國政府減免內地個人投資者股息紅利時所得稅相關消息有利市場情緒，預期港交所00388)的日均成交額ADT)將會增加4%。另有大行預期此舉有望進一步提振內地投資者對於港股，尤其是高分紅相關板塊的投資熱情，並有助提升港股流動性。港交所顯著造好，曾升逾8%高見287.4元，再創近月新高。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)將於下周二14日)公布業績，市場預測季度收入中位數為2197.18億元，按年增長5.5%，並關注集團股息及回購政策方向。阿里股價連日反彈，升至約78元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

中芯國際0981)聯合首席執行官趙海軍在業績會議上表示，客戶訂單優於預期，公司今年上半年的收入預計將按年增長20%，但認為下半年的前景並不明朗。中芯股價績後向好，重越100天線高見16.44元。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

據外媒報道，美國政府準備最快下周二14日)公布對華商品關稅審查的最終結果，預計很大程度上維持現有的關稅，但會對電動汽車、電池和光伏設備等一些關鍵行業向中國企業徵收具有針對性的新關稅。汽車股普遍偏軟，比亞迪01211)逆市下跌至10天線，在約223元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

電訊股份普遍上升，中國移動00941)升近半成曾高見74.5元，再創多年新高。如看好中移，可留意中移認購證24044)，行使價76.93元，24年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證65504)，收回價62.28元，24年7月到期，實際槓桿6倍。

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