朱紅：恒指重上萬九點，留意牛57700/熊57470朱紅：恒指重上萬九點，留意牛57700/熊574

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證57700)，收回價18400點，24年12月到期。或可留意恒指認購證24956)，行使價20888點，25年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57470)，收回價19400點，24年12月到期，實際槓桿42倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證57098)，收回價20000點，24年12月到期，實際槓桿17倍。

騰訊WeGame宣布，一年一度的「遊戲之夜」發布會將於5月19日舉行，屆時將會有數十款新作登場。騰訊控股00700)將於周二14日)發佈今年首季度業績，公司股價績前向好，曾高見380元，創一年新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24665)，行使價370.2元，25年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)將於周二14日)公布業績，市場預測季度收入中位數按年增長5.5%，並關注集團股息及回購政策方向。阿里股價績前向好，曾高見81.6元，再創今年新高。阿里股價連日反彈，升至約78元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

多家大行發表報告，指若中國政府落實減免內地個人投資者股息紅利所得稅，有助於H股估值回升，並使港交所00388)每日平均成交額至少上升中單位數。港交所股價一度再創近月新高，其後回落至約283元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

券商發表報告指，若落實豁免徵收內地個人投資者經港股通購買港股股息稅，H股與A股的税後收益率差距將拉大，將有利銀行股，當中預計建設銀行00939)最受惠。建行股價高位受壓，微跌至5.61元水平整固。如看好建行，可留意建行牛證68819)，收回價4.25元，24年9月到期，實際槓桿5倍。工商銀行01398)表現靠穩，在約4.54元水平徘徊。如看好工行，可留意工行牛證68601)，收回價3.05元，24年9月到期，實際槓桿3倍。

外電報道，美國總統拜登本周將宣布將部分中國商品的關稅大幅提高，當中電動車的總關稅將從27.5%升至102.5%，但具體範圍目前尚未確定。汽車股普遍偏軟，比亞迪01211)連日下跌，失守10天線曾低見218元。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

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