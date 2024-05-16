朱紅：阿里創半年新高，留意購24960/沽24489

如看好恒指，可留意恒指牛證57700)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證24956)，行使價20888點，25年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57470)，收回價19400點，24年12月到期，實際槓桿42倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證57098)，收回價20000點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

天貓618購物節今年取消預售環節，改為下周一20日)晚上八時直接開啟首輪銷售，淘天集團宣布，淘寶發放近3.3億元人民幣菜鳥寄件補貼券包，商家最高可獲取1,000元。阿里巴巴09988)股價連日造好，曾高見83.45元，創半年新高。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

外電報道，小米集團01810)計劃最快明年開始生產和銷售一款類似於特斯拉Model Y的SUV車型，標誌著小米汽車擴張業務，惟目前尚未清楚該款SUV具體規格和定價。小米股價連升多日，曾高見20.15元，創逾兩年新高。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證24675)，行使價14.52元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

內地日前公布再新增八個港澳自由行城市，券商報告認為有關政策可推動內地遊客滲透率，並反映中央對澳門旅遊業發展的持續支持。澳門博彩股於月內高位整固，金沙中國01928)於50天線受阻，回落至20.4元附近好淡爭持。如看好金沙，可留意金沙認購證23362)，行使價26元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)持續進行股份回購，周一13日)在聯交所回購25萬股，涉資逾1,599萬元，至普通決議案通過以來，集團累計回購3.67億股，佔已發行股本逾3.15%。友邦股價高位反覆，創兩月新高後倒跌至63元水平好淡爭持。如看好友邦，可留意友邦認購證24958)，行使價80元，24年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿7倍。

資源類股份個別發展，紫金礦業02899)好倉於周一13日)錄得資金流入，公司股價連日向好，曾升至18.66元創新高。如看好紫金，可留意紫金認購證24331)，行使價25元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。