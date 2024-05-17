朱紅：阿里績後回吐，留意購24960/沽24489

如看好恒指，可留意恒指牛證57835)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證24956)，行使價20888點，25年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57098)，收回價20000點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證57838)，收回價20200點，24年12月到期，實際槓桿23倍。

阿里巴巴09988)公布第四季度純利32.7億元人民幣，按年下跌86%，主要是由於所持有的上市公司股權投資產生淨虧損；而淨利潤則為244.18億元人民幣，按年跌10.8%，主要由於增加對電商業務的投入及一次性授予菜鳥員工的留任激勵所致。阿里股價逆市偏軟，曾跌至78.8元，在10天線附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

恒指一個月之內累計反彈逾3300點，大市交投回升，本周日均成交總額升至逾1400億元，周四16日)成交額逾2000億元，創近來新高。港交所00388)股價造好，曾高見293.6元，再創今年新高。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)持續進行股份回購，周二14日)在聯交所回購25萬股，涉資約1579萬元，至普通決議案通過以來，集團累計回購3.67億股，佔已發行股本逾3.16%。友邦股價於10天線見支持，回升至約63.5元水平整固。如看好友邦，可留意友邦認購證24958)，行使價80元，24年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿7倍。

美國白宮宣布對中國進口的180億美元的產品加徵關稅，其中電動汽車的關稅將從25%升至100%，鋰離子電動汽車電池關稅率從7.5%提高至25%，以圖藉此保護美國工人和企業。新能源汽車股走勢各異，比亞迪01211)逆市偏軟，回落至221元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍上升，美團03690)曾高見128元，創8個月以來新高，較2月初低位61.1元相比累計升逾一倍。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

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