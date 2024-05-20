朱紅：阿里再創近月新高，留意購24960/沽24489

如看好恒指，可留意恒指牛證58105)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證24956)，行使價20888點，25年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57098)，收回價20000點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證57838)，收回價20200點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

據報道阿里巴巴獲多位知名投資者增持，包括美國對沖基金經理Michael Burry、富豪David Tepper以及企業家段永平等。阿里巴巴09988)顯著造好，曾升約8%高見85.9元，再創7個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

據報中國平安正考慮進一步減持滙控00005)，內媒指平安旗下平安資產管理表示，滙控是其長期財務投資，在亞洲一直保持獨特競爭優勢，對其長期發展有信心。滙控股價逆市下跌，回落至10天線約68元水平徘徊。如看好滙豐，可留意滙豐認購證25041)，行使價84.88元，24年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿11倍。

友邦保險01299)持續進行股份回購，周四16日)於聯交所回購25萬股，涉資逾1,578萬元，自普通決議案通過至今，公司累計購回3.67億股，佔已發行股本3.1629%。友邦持續向好，升至65元附近整固。如看好友邦，可留意友邦認購證24958)，行使價80元，24年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿8倍。

據報道，美團03690)外送旗下新業務「拼好飯」首季日均單量接近500萬單，約為去年第四季美團餐飲外送日均訂單量5,700萬單的一成，預計長遠在外賣訂單佔比或達到兩成。美團表現靠穩，微跌至125元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

紫金礦業02899)發佈五年發展規劃，其中提出較原計劃提前兩年實現2030年目標，到2028年公司礦產銅產量將較2023年比增至少49%至150萬至160萬噸，礦產金比增47%至100至110噸、當量碳酸鋰增長82倍至25萬至30萬噸。紫金股價於高位整固，續於約18.7元水平徘徊。如看好紫金，可留意紫金認購證24331)，行使價25元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

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