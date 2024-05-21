朱紅：騰訊高位整固，留意購25164/沽24666

如看好恒指，可留意恒指牛證58105)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57098)，收回價20000點，24年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證57838)，收回價20200點，24年12月到期，實際槓桿26倍。

京東旗下京東支付與騰訊00700)旗下微信支付宣布實現互聯互通，京東支付成為行業內首家同時打通微信個人碼和商家碼的第三方支付機構，雙方合作將便利用戶和商家的支付體驗。騰訊表現靠穩，續於400元關口前整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

據報三大電訊商與中國廣電共同啟動了5G異網漫遊商用推廣，當用户所屬運營商無5G網絡覆蓋時可接入其他運營商的5G網絡，繼續使用5G服務。電訊股個別發展，中移動00941)輕微回落至73.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意收回價較遠的中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿11倍。

據外媒報道，土耳其正在與電動汽車製造商比亞迪01211)和奇瑞汽車進行建廠談判，並希望盡快完成談判，據悉因土耳其與歐盟簽訂關稅同盟協議，在當地建廠可更容易進入歐盟市場。比亞迪股價向好，續沿10天線約225元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

美國減息預期續增加，紐約期金上周五17日)創下歷史以來新高收盤價，金礦股普遍上升。另外恒指公司公布季檢結果，恒生中國企業指數成分股加入紫金礦業02899)，6月11日起生效。紫金股價顯著造好，曾高見20.1元，再創新高。如看好紫金，可留意紫金認購證24331)，行使價25元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

據報美國購入330萬桶原油，以補充戰略石油儲備，再加上中東政局再添變數，國際油價表現靠穩。中海油00883)於20天線見支持，升至19.7元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿7倍。或可留意海油牛證56831)，收回價19元，24年12月到期，實際槓桿21倍。

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