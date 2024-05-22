朱紅：恒指高位回吐，留意牛57835/熊58417

如看好恒指，可留意恒指牛證57835)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意收回價較遠恒指牛證57833)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58417)，收回價19700點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證57098)，收回價20000點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

國家新聞出版署發布5月國產網絡遊戲審批信息，共96款遊戲獲批，阿里、中青寶等都有遊戲獲批，而網易09999)及騰訊00700)則榜上無名。騰訊股價於400元關口遇阻，回落至383元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25194)，行使價560元，25年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)旗下香港場外結算公司與中國外匯交易中心、上海清算所日前共同推出了多項「互換通」業務優化措施，措施推出首日共26家境內外機構開展IMM交易，成交54.83億元人民幣IMM合約。港交所股價高位受壓，回落至285元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)公佈，4月移動業務客户總數達99,736.2萬户，其中5G套餐客户數達79,917.9萬户，移動用户數當月淨增173.7萬户。中移動股價連日靠穩，續於74元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿15倍。或可留意收回價較遠的中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿11倍。

工信部公告《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》第五批)顯示，比亞迪01211)旗下騰勢Z9 GT及騰勢N7、理想汽車理想MEGA及零跑汽車旗下C10及C16等在列。比亞迪股價仍受制於10天線，跌至217元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

券商發表研究報告指，小米集團01810)核心業務的毛利率有望保持韌性，且電動車業務料加快發展，上調今明兩年的每股盈利預測，並上調其目標價。小米股價持續回吐，失守10天線跌至19.2元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

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