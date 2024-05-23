朱紅：恒指窄幅爭持，留意牛57835/熊58416

如看好恒指，可留意恒指牛證57835)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意收回價較遠恒指牛證57833)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58416)，收回價19500點，24年12月到期，實際槓桿41倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證58417)，收回價19700點，24年12月到期，實際槓桿27倍。

據報道，騰訊00700)周二21日)在內地發行重磅手遊《地下城與勇士》，但上線不足一小時即因「服務器異常」而暫停，恢復後亦並非所有功能均可使用，據悉原因可能是玩家太多令伺服器未能負荷，對於需求火熱的遊戲屬常見情況。騰訊股價靠穩，續沿10天線約384元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25194)，行使價560元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

阿里雲宣布旗下通義千問GPT-4級主力模型降價97%，公司表示今次大幅降低價格是期望加速AI應用爆發，預測今年大模型應用程式介面API)日均調用次數有望突破100億次。阿里巴巴09988)股價連日偏軟，跌至約83元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

友邦保險01299)持續進行回購，周二21日)於聯交所回購25萬股，涉資約1,566萬元，自普通決議案通過至今，公司累計購回3.68億股，佔股本3.1694%。友邦股價仍受制於10天線，跌至62元水平好淡爭持。如看好友邦，可留意友邦認購證24958)，行使價80元，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)新特專科技公司上市機制18C推出一年多至今未有公司循該機制成功上市，會計師行羅兵咸永道預計，今年大概有三至五家公司以18C章的途徑來香港股票市場申請上市。港交所股價連日偏軟，跌至10天線約283元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證22533)，行使價349.8元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

新能源汽車股份個別發展，比亞迪01211)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價持續偏軟，失守20天線跌至215元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

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