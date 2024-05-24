朱紅：阿里連日回吐，留意購25157/沽24489

如看好恒指，可留意恒指牛證57700)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意收回價較遠恒指牛證57092)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58416)，收回價19500點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證58417)，收回價19700點，24年12月到期，實際槓桿18倍。

阿里巴巴09988)旗下阿里雲宣布推出一項新的補貼政策，以支持企業數字化轉型，阿里雲將提供高達5億元人民幣的上雲算力補貼，企業可以通過阿里雲官網申領此項補貼，上不封頂。阿里股價連跌多日，失守80元關口曾低見77.55元。如看好阿里，可留意阿里認購證25157)，行使價99.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

美團03690)旗下外賣平台KeeTa公布，自去年5月進駐香港市場以來，平台活躍商家數月均增速超過30%，目前累計已有逾1萬家餐廳入駐，總計已有超過201萬用戶下載。美團表現靠穩，在20天線約118元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)周四23日)收市後公布首季業績，市場預計集團智能手機及人工智能物聯網（AIoT）產品銷售強勁，利潤率料進一步擴張。小米績前偏軟，失守10天線曾低見18.74元。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)資料顯示，截至今年4月底「互換通」市場參與者累計達成人民幣利率互換交易3,600多筆，名義本金總額約達1.8萬億元人民幣下同，日均成交名義本金約76億元。港交所股價連日偏軟，失守10天線跌至278元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

芯片廠商英偉達季績勝市場預期兼增加派息，績後公司股價顯著造好。芯片股份個別發展，中芯國際00981)持續偏軟，跌至50天線在約15.66元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

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