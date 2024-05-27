朱紅：恒指連跌多日，留意牛56823/熊59159

如看好恒指，可留意恒指牛證56823)，收回價18155點，24年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59159)，收回價19400點，24年12月到期，實際槓桿18倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證58416)，收回價19500點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

騰訊00700)旗下騰訊雲日前下調大模型價格，其中混元-LITE即日起免費，混元-standard API輸入價格下降55%，API輸出價格下降50%。騰訊股價續受制於10天線，在約377元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)公布，首季純利41.82億元人民幣，按年跌0.5%，經調整淨利潤為64.91億元人民幣，升1倍，勝市場預期。集團績後獲多家券商上調目標價，唯公司股價績後下跌，失守20天線曾低見17.88元。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)宣布，下月1日起新設定息及貨幣諮詢小組，以支持集團相關業務的發展，小組成員包括港交所副行政總裁姚嘉仁及業界領袖等。港交所股價連日回吐，跌至20天線約272元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

乘聯會數據顯示，內地5月狹義乘用車零售市場預計約為165萬輛，當中新能源零售預計77萬輛左右，環比增13.7%，同比增32.7%，滲透率預計進一步提升至46.7%。汽車股普遍偏軟，比亞迪01211)連跌多日，曾低見206元。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

Counterpoint Research數據顯示，以首季收入計算，中芯國際00981)市佔率增加至6%，已成為全球第三大代工廠，台積電及三星則分列頭兩位，市佔率分別為62%及13%。中芯股價仍受制於50天線，在約15.5元附近好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

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