朱紅：恒指20天線見支持，留意牛57700/熊59159

如看好恒指，可留意恒指牛證57700)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意收回價較遠恒指牛證57699)，收回價18300點，24年12月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59159)，收回價19400點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證58416)，收回價19500點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

中國音數協遊戲工委發布遊戲產業月度報告， 4月中國遊戲市場收入224.32億元人民幣，環比下降4.21%，同比下降0.27%，其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入159.05億元，環比下降6.18%，同比下降1.93%。遊戲股走勢各異，騰訊00700)股價於20天線見支持，在約377元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

據報道，由國家財政部、國開金融及四家國有銀行等19位股東共同持股國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司正式成立，註冊資本3,440億元人民幣，為歷來最大的半導體投資基金，以推動國內晶片產業的發展。中芯國際00981)股價顯著反彈，升逾8%曾高見16.58元。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

友邦保險01299)非執行主席謝仕榮表示，內地業務仍是友邦未來動力之一，因為中國的壽險市場潛力龐大，而且近年內地監管機構亦批准集團在更多新城市開業，有助集團加快擴展步伐。友邦股價反覆造好，重越20天線在約62元水平整固。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24490)，行使價38元，25年2月到期，實際槓桿6倍。

外電消息指，加拿大政府很可能會對中國進口電動車徵收關稅，據悉中國製電動車在加國市場的份額不高，加拿大目前對中國製車輛徵收6%關稅，但最多可獲5000加元的退稅。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價持續偏軟，在約207元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

中國移動宣佈開放大模型訓練基地、大模型評測基地、大模型產業創新基地等三大人工智能基地，以加快大模型產業化、規模化發展。中國移動00941)股價反彈，重越10天線升至約75元水平整固。如看好中移，可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿13倍。或可留意收回價較遠的中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

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