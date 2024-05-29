朱紅：騰訊20天線見支持，留意購25156/沽24666

如看好恒指，可留意恒指牛證57700)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意收回價較遠恒指牛證57699)，收回價18300點，24年12月到期，實際槓桿32倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59159)，收回價19400點，24年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證58416)，收回價19500點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

據報騰訊00700)大股東南非Naspers旗下Prosus將9,600萬股騰訊存入中央結算系統，相當於騰訊發行股數的1%，市場預計其將逐步減持以支持Prosus本身的股份回購計劃。騰訊股價於20天線見支持，微升至380元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

國家集成電路產業投資基金三期日前正式成立，註冊資本3440億元人民幣，規模超過前兩期，據悉將聚焦在大型半導體製造廠以及設備、材料、零部件等環節，其中就包括從事HBM高帶寬內存)的晶圓廠商。中芯國際00981)股價升至月內高位附近遇阻，回落至16.3元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

內地人工智能藥物研發公司晶泰科技通過上市聆訊，有望成為本港首隻以特專科技機制上市的新股，該機制生效逾一年，容許未有盈利的特專科技公司透過《上市規則》第18C章來港上市。港交所00388)股價續沿20天線整固，在約276元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪微博01211)宣布，比亞迪總經理集體入駐抖音，並歡迎大家前去互動，據悉入駐抖音的高層包括比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛，以及仰望、騰勢、方程豹、王朝網、海洋網的銷售事業部總經理。比亞迪股價連跌多日後回穩，在約207元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

內媒報道，今年首季小米01810)空調產品出貨量按年增長63%至69萬台，據悉今年小米空調出貨量預計超過700萬台，佔零售份額約11.5%，將成為線上市場第三位。小米股價仍受制於20天線，在約18.2元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

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