朱紅：阿里失守20天線，留意購24960/沽24489

如看好恒指，可留意恒指牛證57092)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿43倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56822)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59521)，收回價19200點，24年12月到期，實際槓桿25倍。

國家市場監督管理總局就優化營商環境公開徵求意見，當中提出要健全直播電商平台常態化監管會商協調機制，以及規範平台經濟領域價格收費行為，保護平台內經營者自主定價權等。電商股普遍受壓，阿里巴巴09988)股價失守20天線，跌至76.5元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)發布第五代DM技術，實現全球最高引擎熱效率、全球最低百公里虧電油耗和全球最長綜合續航，公司亦同時發布兩款全新的插混車型，油耗只有燃油車的三分之一，綜合續航是燃油車的3倍。比亞迪股價顯著造好，逆市升至220元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)旗下騰訊應用寶宣布與Microsoft Store達成合作，雙方會共同合作實現騰訊應用寶移動內容在Microsoft Store專區上架，同時Windows用戶可以無縫在Windows平台下載安裝移動應用，並享受移動應用的原生體驗。騰訊於20天線靠穩，在約372元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

日前國家集成電路產業投資基金三期正式成立，規模遠超過之前兩期，分析預料將有助帶動半導體產業增長，國內相關半導體設備和材料廠商有望長期受惠。中芯國際00981)續沿10天線整固，在約16.16元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23165)，行使價17元，24年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

領展00823)公布全年度業績，可分派總額按年增長6.4%至67.18億元，勝市場預期，每基金單位全年度分派2.6265元，則按年減少4.3%，主要由於基金單位數目增加。領展績後造好，股價一度重越50天線高見35.15元。如看好領展，可留意領展認購證24209)，行使價42.35元，24年10月到期，實際槓桿13倍。

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