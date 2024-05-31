朱紅：比亞迪逆市造好，留意購24957/沽24847

如看好恒指，可留意恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿18倍。

據內媒報道，內地或投入約60億元人民幣用於全固態電池研發，寧德時代、比亞迪01211)等共六家企業，可能會取得政府基礎研發支持，項目涉及聚合物和硫化物等不同技術路線。比亞迪股價逆市造好，重越20天線曾高見223.2元。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

外電引述數據指，騰訊00700)旗下《地下城與勇士》手遊自上周二推出以來，首個星期總流水估計已超過1.4億美元，成為內地最賺錢的遊戲之一，而數據平台Sensor Tower則預期，該遊戲首周於中國蘋果應用商店共吸金約6,300萬美元。騰訊表現靠穩，在約368元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

日前國家集成電路產業投資基金三期正式成立，市場續憧憬半導體產業將持續受惠，半導體板塊持續向好。中芯國際00981)股價於20天線見支持，升至16.8元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)與山東省政府簽署合作備忘錄，設立雙方溝通合作機制，包括開展面向山東企業的專題講座，以及交流兩地資本市場發展規劃等最新動態。港交所股價持續受壓，連跌3日至約263元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

國家發改委指，自5月15日國內成品油價格調整以來國際市場油價波動運行，測算調價金額每噸不足50元人民幣，按機制本次汽、柴油價格不作調整。石油石化股普遍下跌，中海油00883)回落至20.5元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿7倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿10倍。

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