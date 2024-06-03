朱紅：恒指反覆偏軟，留意牛56820/熊59523

如看好恒指，可留意恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿19倍。

國家工信部數據顯示，首四個月規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收5,547億元人民幣，按年增長3.7%，期內規模以上互聯網企業共投入研發經費275.8億元，按年下降1.2%。科技股走勢各異，騰訊00700)表現偏軟，跌至約360元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

乘聯會表示，上月全球汽車銷量按年增長3%至700萬輛，按月則下降15%，期內中國汽車市場復甦較強，中國車企佔全球汽車份額34%。汽車股個別發展，比亞迪01211)逆市向好，升至220元水平整固．如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)去年宣布將在監管機構批准下於香港推出中國國債期貨，集團表示相關籌備工作已到最後衝刺階段，對進度十分滿意，場內機構亦已準備就緒，相信快將推出又一重大舉措。港交所股價回穩，在約263元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

京東09618)於周五31日)晚上啟動618促銷，並宣佈面向港澳地區推出多項升級舉措及優惠，集團表示單計5月份，香港市場訂單量已按年增長5倍。京東表現向好，止跌回升至114元附近整固。如看好京東，可留意京東認購證25209)，行使價186.28元，25年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意另一京東認購證24667)，行使價158.88元，25年3月到期，實際槓桿4倍。

券商發佈研究報告看好中國移動00941)，預料公司未來幾年EBITDA增長前景強勁，認為估值具有吸引力，但其目前估值仍低於15年平均值。中移動股價於10天線見支持，曾高見75.5元，再創近年新高。如看好中移，可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿13倍。或可留意收回價較遠的中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

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