朱紅：比亞迪顯著造好，留意購24957/沽24847

如看好恒指，可留意恒指牛證56822)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿22倍。

據內媒報道，4月份全球暢銷汽車品牌排名，前三位分別是豐田、大眾和福特，比亞迪位居第四，是中國品牌首次進入前五名，僅以不到2000輛差距落後於福特。比亞迪01211)股價顯著造好，曾高見235.6元，再創今年新高。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)回應日前外媒所指，微信被當局要求降低在支付市場市佔率，表示經確認相關傳聞不實，純屬謠言。騰訊顯著反彈，曾升逾5%高見379元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)獲多家大行報告看好，指隨著市場復甦及互聯互通計劃政策措施擴大下，看好其盈利增長。港交所止跌反彈，升至268元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)公布5月已交付8646輛Xiaomi SU7系列汽車，累計交付量達15764輛，另外5月小米汽車在全國範圍內新增9家門店，同時計劃在6月進一步增加19家門店。小米股價止跌反彈，升至17.9元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

電訊股份個別發展，中國移動00941)再創近年新高，曾高見77.1元。如看好中移，可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意收回價較遠的中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

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