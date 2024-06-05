朱紅：美團顯著造好，留意購24257/沽25017

如看好恒指，可留意恒指牛證56822)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59521)，收回價19200點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

深圳灣公園近日開啟美團03690)無人機配送航線試點項目，最快10分鐘就能將選購的商品空投到指定空投櫃內，據悉以往外送平均配送時間需超過50分鐘。美團將於周四6日)公布季績，公司股價顯著造好，升約半成至10天線約115元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)獲券商看好，指其今年首季新業務價值增長仍高於20%，亦在香港以及新加坡等地活躍持續增長，而管理層亦會優先考慮股票回購而不是透過併購來增長。友邦股價逆市偏軟，跌至100天線曾低見58.55元。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24490)，行使價38元，25年2月到期，實際槓桿6倍。

中國汽車工業協會整理數據顯示，今年4月汽車商品進出口總額255.1億美元，按月增長6.88%，按年增長7.49%。其中，出口金額200.6億美元，按月增長7.89%，按年增長12.55%。汽車股個別發展，比亞迪01211)續於年內高位整固，在約231元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)披露，周一3日)在聯交所購回280萬股，涉資逾5000萬元，自普通決議案通過至今公司共計購回2.87億股，佔股本1.15%。小米股價窄幅靠穩，續於約17.8元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

OPEC+決定將減產期限延長至2025年，但同意在今年稍後就開始停止部分額外自願減產的措施，國際油價顯著下跌。石油股普遍受壓，中國石油股份00857)股價回落至10天線，在約7.92元水平徘徊。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。