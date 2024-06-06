朱紅：美團績前靠穩，留意購24257/沽25017

如看好恒指，可留意恒指牛證56822)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿24倍。

據報道美團03690)正與投行合作發行可轉換債券，現正等待當局批准配額，目前未能確定該可轉換債券的規模、時間表及條款等。美團將於周四6日)公布季績，公司股價績前靠穩，在約113元附近窄幅徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)表示已入選全國首批智能網聯汽車准入及上路通行試點名單，未來在國家市場政策和法規完善的條件下，將繼續憑借全棧自研和產業鏈垂直整合帶來的戰略優勢，加速智駕普及。比亞迪股價續於高位徘徊，在約233元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)自去年推出18C章特專科技公司上市機制至今僅1家企業成功申請上市，行政總裁陳翊庭否認反應冷淡，指出留意到不少特專科技企業對來港上市很感興趣，認為香港能為未有能力派息但仍著重研發創新的新經濟企業提供上市集資平台。港交所股價連日反彈，一度重越20天線高見280.2元。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

OPEC+日前同意將大部分減產措施延長至2025年底，唯自願額外減產措施將由今年10月起逐步取消，市場預計今年底原油供應將會增加。國際油價連日受壓，中國石油00857)股價續回吐，跌至20天線約7.74元水平徘徊。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

世界半導體貿易統計組織WSTS)上調今年全球半導體市場規模的預測，最新為按年增長16%至6,110億美元，以反映過去兩個季度市場的強勁表現，特別是在電腦終端市場。芯片股普遍造好，中芯國際00981)升至17.2元，於月內高位附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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