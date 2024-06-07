朱紅：恒指反覆靠穩，留意牛56822/熊59523

如看好恒指，可留意恒指牛證56822)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿25倍。

國家新聞出版署更新2024年進口網絡遊戲審批訊息，共有15款遊戲獲批，包括騰訊00700)營運的任天堂 Switch 遊戲《戰魔機甲》等。騰訊表現靠穩，續保持於20天線之上在約382元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

人工智能晶片龍頭Nvidia股價再破頂，市值超越蘋果公司成為全球市值第2大企業，本港上市晶片股普遍造好。中芯國際00981)股價顯著上升，曾高見18.42元，創近月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)報表披露，周三5日)於聯交所購回280萬股，涉及總額約4,970萬元，自普通決議案通過至今，公司共計購回2.92億股，佔股本1.17%。小米股價續治10天線整固，在約18元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

據美國媒體報道，蘋果Apple)正與中國移動00941)洽談，在中國推出串流平台Apple TV+，若成功合作，Apple TV+有望成為首個在華營運的美國串流平台。中移動股價造好，升至74.5元，續於高位附近整固。如看好中移，可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意收回價較遠的中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，企業在港上市有機會納入互聯互通是其他交易所無法提供，而近期南向資金流非常強勁，反映內地投資者分散投資的意欲增加，形容香港對這些投資者而言是方便的尋寶地。港交所股價靠穩，唯仍受制於20天線，在約273元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證25198)，行使價438元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

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