朱紅：恒指窄幅爭持，留意牛56822/熊59523

如看好恒指，可留意恒指牛證56822)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿42倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿22倍。

美團03690)公布今年第一季純利為53.69億元人民幣，按年增長59.9%，勝市場預期；而經調整溢利淨額亦勝預期，錄得74.88億元人民幣，按年增長36.4%。美團績後表現反覆，早段高開後隨即倒跌，在約111元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

京東集團09618)宣布，與沙特電力公司建立戰略合作夥伴關系，雙方將依托各自優勢資源，在智能倉儲物流、數字供應鏈等領域開展深度合作，助力沙特電力公司實現在中東、北非等地區物流供應鏈全環節的降本增效。京東股價連日偏軟，跌至116元水平徘徊。如看好京東，可留意京東認購證25209)，行使價186.28元，25年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意另一京東認購證24667)，行使價158.88元，25年3月到期，實際槓桿4倍。

據報道，比亞迪01211)正尋求在南韓銷售電動車，正接受該國相關部門的授權評估測試，最早或於年內開始在南韓銷售，目前處於選擇經銷商公司的最後階段。比亞迪股價持續受壓，跌至228元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證24957)，行使價250.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

大行研究報告指出，憧憬未來6至12個月香港及中國內地保險行業將迎來更多正面催化劑，在新估值模型下，上調多家壽險公司的目標價並調整了收入及整體盈利預測，將行業看法調整為具有吸引力。保險股個別發展，友邦01299)連日受制於10天線，跌至約58.3元水平徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24490)，行使價38元，25年2月到期，實際槓桿6倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)股價於高位反覆，再創近月新高後一度倒跌，尾段又再回升至18.38元。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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