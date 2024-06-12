朱紅：美團逆市造好，留意購24257/沽25017

如看好恒指，可留意恒指牛證56820)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿18倍。

美團03690)發布季績後隨即進行回購，上周五7日)在聯交所購回537.96萬股，涉資約6億元，至今共計購回8,788.79萬股，佔公司股本1.408%。美團股價顯著反彈，曾高見116.6元，在20天線前整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

土耳其宣布對從中國進口的汽車徵收40%的額外關稅，每輛汽車額外關稅最低為7,000美元，乘聯會指當地本土汽車產業不發達，中國車企應該能夠克服挑戰。比亞迪01211)股價逆市造好，升至230元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證24189)，行使價237.9元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24847)，行使價184.2元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

友邦保險01299)上周五7日)斥資逾兩億於聯交所進行回購，據統計友邦自5月起已連續逾20個交易日進行回購，總回購金額達20幾億元，今年以來公司已進行了逾百次回購，累計投入回購金額近100億元。唯公司股價連日偏軟，曾低見55.6元，創個半月新低。如看好友邦，可留意友邦認購證23927)，行使價71.99元，24年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24490)，行使價38元，25年2月到期，實際槓桿6倍。

國家金融監督管理總局公告，同意多家內銀參與投資設立大基金三期，投資額合共1140億元人民幣，合計持股33.14%，並提出要確保基金運行不偏離主業，實現推動集成電路產業高質量發展的政策目標。芯片股份個別發展，中芯國際00981)連升多日，曾高見18.9元，再創近月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

聯交所資料顯示，小米01810)副董事長林斌減持1000萬B類股份，合共套現1.79億元，最新持股量降至9.17%。小米股價下跌，曾低見17.02元，再度考驗50天線支持。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

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