朱紅：恒指萬八點徘徊，留意牛56819/熊60822

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿17倍。

美團03690)宣佈董事會決議，不時在公開市場購回總金額不超過20億美元的公司的B類普通股股份，董事會認為公司現有財務資源足以支持股份購回同時維持穩健的財務狀況。美團股價於20天線遇阻，回落至113元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

據報國家金融監管總局正在尋求對禁止商業銀行變相銷售私募基金的修改意見的回饋，分析指新規實施料對私募基金後續募資帶來壓力，同時也會對銀行收入產生影響。內銀股普遍下跌，建設銀行00939)曾低見5.4元，創一個月新低。如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意建行牛證68819)，收回價4.25元，24年9月到期，實際槓桿5倍。

外電報道，美國政府正考慮進一步限制中國取得目前最高端製程技術生產的人工智能AI)技術，這項限制措施涉及GAA及HBM等高端晶片。芯片股份高位回吐，中芯國際00981)股價受壓，回落至17.88元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

美國能源信息署EIA)上調今年全球石油需求增長預測，石油輸出國組織OPEC)亦維持今年需求增長相對強勁的預測，石油股普遍向好‧。中國海洋石油00883)逆市造好，曾高見21.9元，再創新高。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿7倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿7倍。

大行發表報告指，對三大中資電訊股下半年看法繼續正面，認為在盈利增長及自由現金流展望加強下，有關股份估值吸引，並上調對三大中資電訊股目標價5%至13%。電訊股個別發展，中國移動00941)續於高位整固，在約73.7元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿12倍。

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