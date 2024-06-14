朱紅：比亞迪顯著造好，留意比迪購25728/沽25727

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

歐盟宣布對中國進口電動車加徵額外臨時關稅，在現時10%的進口稅上再額外加收，其中比亞迪01211)將被徵收17.4%，吉利及上汽集團則分別被額外徵收20%及38.1%。比亞迪股價顯著造好，曾高見239.4元，創逾半年新高。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿3倍。

晶泰科技首日掛牌，成為首家透過《上市規則》第18C章成功上市的特專科技新股，自動駕駛計算系統晶片SoC)開發商黑芝麻智能亦通過上市聆訊，有望成為第二隻18C章上市的新股。港交所00388)股價變動不大，仍在10天線之下約264元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

美國聯儲局維持利率不變，本港金管局表示美國近期的數據走勢有欠明朗，美聯儲何時開始減息仍存在變數，高息環境或會維持一段時間。銀行股表現靠穩，滙豐00005)股價仍受制於10天線，在約67.8元水平徘徊。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿11倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿14倍。

騰訊00700)再有新遊戲推出，旗下樂動卓越科技開發的大型多人線上角色扮演遊戲《塔瑞斯世界》，國服已於周三12日)在全平台上線。騰訊股價續沿10天線整固，在約380元附近窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25697)，行使價472.42元，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證24666)，行使價290元，25年3月到期，實際槓桿7倍。

市場研究機構TrendForce調查顯示，今年第一季全球前十大晶圓代工產值292億美元，按季減少4.3%，台積電繼續蟬聯第一位，三星第二，而中芯國際00981)則超越GlobalFoundries與UMC，上升至第三名。中芯股價續於高位整固，在約18.2元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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