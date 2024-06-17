朱紅：恒指萬八點徘徊，留意牛56819/熊61201

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61201)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿23倍。

螞蟻集團報告顯示，去年研發投入211.9億人民幣，涉及人工智能、數據要素等領域，多於2021年及2022年的188億和204.6億元。另外Alipay+已支持超25家全球移動支付合作夥伴，鏈接超5億海外消費者賬戶。阿里巴巴09988)股價連日偏軟，曾低見72.25元，創近月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證24672)，行使價80.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

據報美團買藥健康指數顯示，六月以來多地對消暑防熱藥品需求量上升，公司將持續關注各高温城市用藥及問診諮詢需求，通過24小時購藥、問診諮詢等多項舉措助力用户健康過夏天。美團表現靠穩，續於20天線約116元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)宣布與深交所旗下公司簽訂合作協議，建設香港交易所綜合基金平台，為香港綜合基金平台通信網絡樞紐的基礎，支持綜合基金平台中的認購、贖回和通知等關鍵流程。港交所股價連日偏軟，曾低見257元，創近月新低。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

中汽協數據顯示5月新能源汽車產、銷分別完成94萬輛和95.5萬輛，同比分別增長31.9%和33.3%，市場佔有率達到39.5%。汽車股表現各異，比亞迪01211)股價於高位整固，在約230元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿3倍。

國家發改委宣布下調成品油價格，汽油、柴油零售限價每噸分別下調190元及180元人民幣，是內地成品油價格今年內第四次下調。石油石化股偏軟，中石油00857)仍受制於20天線，在約7.6元水平整固。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

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