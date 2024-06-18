朱紅：比亞迪高位徘徊，留意購25728/沽25727

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿39倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61201)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

研究機構Jato Dynamics報告表示，在比亞迪01211)推動下中國廠商去年售出1340萬輛新車，超越美國品牌銷量的約1190萬輛，為歷來首次超過美國品牌。比亞迪股價造好升至233元，續於月內高位附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭認為，香港新股市場遇上的僅是周期性問題，核心競爭力仍在，第三季新股上市量有望大增，並表示已表達擬在港上市的公司，不乏高估值公司。港交所表現反覆，創近月低位後反彈，升至260元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

半導體設備商普遍造好，中芯國際00981)股價於10天線見支持，升至18.16元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

美國消費者信心指數意外跌至7個月低位，加上原油庫存增加，國際油價受壓。中國石油00857)表現偏軟，近5個月來首次失守50天線，曾低見7.43元。中石油00857)仍受制於20天線，在約7.6元水平整固。如看好中油，可留意中油認購證24292)，行使價9.8元，25年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

淘天集團表示618年中購物節期間，各類商家增長及用戶參與度令人鼓舞，尤其是新品牌和中小企商家，開賣首日37萬家淘寶小商家的商品交易額GMV)同比翻倍，成熟品牌同時錄得強勁表現。阿里巴巴09988)走勢反覆，一度失守100天線低見71.15元，創約兩個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證24672)，行使價80.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

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