朱紅：比亞迪再遭減持，留意購25728/沽25727

如看好恒指，可留意恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61201)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

股權披露資料顯示，巴菲特投資旗艦巴郡上周再減持比亞迪01211)逾134萬股，持股量由7.02%降至6.9%，涉資約3.1億元，據報道比亞迪回應指公司經營狀況良好，銷量、利潤等保持增長。比亞迪股價變動不大，續於月內高位約233元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿3倍。

行政長官李家超表示，港交所00388)將於今年9月23日起實施在惡劣天氣下不停市維持運作新安排，讓投資者可以在黑色暴雨警告、八號烈風或暴風信號或以上的颱風信號生效時，如常買賣港股及衍生產品，並透過滬深股通買賣A股等。港交所表現靠穩，續沿50天線約258元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

半導體設備商持續造好，中芯國際00981)好倉周一17日)錄得資金淨流入，公司股價連日上升，接近月內高位在約18.6元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)旗下菜鳥最新款L4級物流無人車GT車型亮相，該車型目前已在公開道路規模營運，能有效解決派件區域距離網點較遠、需往返多次派件的運力和成本問題，在滿載的情況下，GT車型可運送約600至1,000件包裹，基本可覆蓋一個中型小區一日運貨量。阿里股價續於100天線靠穩，在約72元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證24672)，行使價80.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

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