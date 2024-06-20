朱紅：恒指重上萬八點，留意牛56819/熊59523

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿17倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿23倍。

有券商發表研究報告，預計比亞迪01211)將持續獲得市場份額，但由於平均售價預算模型推出降低帶來的收入預期下降，下調公司未來3年純利預測及目標價，維持「買入」評級。比亞迪連日造好，曾高見240.8元，再創今年新高。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

中證監主席吳清表示，中證監將從制度機制以及理念上解決包容創新的問題，將推出「科創板八條」深化改革措施，另外，亦將大力推動上市公司提升投資價值，引導上市公司積極回報投資者的意識，運用現金分紅、回購註銷的方式來回報投資者。內銀內險股板塊造好，建設銀行00939)重越20天線，曾高見5.82元。如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意建行牛證68819)，收回價4.25元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)宣布618購物節期間，全渠道累計支付金額突破263億人民幣，遠超去年的194億，並創歷年大型促銷活動新高。小米股價顯著造好，升逾6%曾高見18.5元。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)宣布已落實證券及衍生產品市場在惡劣天氣下交易的營運模式及安排，將於今年9月23日起實施惡劣天氣交易，為讓中小型證券商有更充足的準備時間，會為有需要協助及合資格的市場參與者提供特別安排，例如暫時履行在惡劣天氣交易日的支付按金或交收責任。港交所表現造好，升至10天線約265元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

淘天集團公布今年「618」年中大促活動期間，天貓平台有365個品牌成交額突破1億元人民幣，超過3.6萬個品牌錄得成交額翻倍，190萬個淘寶中小商家成交額按年增長逾倍，近3萬個中小商家成交額突破100萬元人民幣。阿里巴巴09988)股價於100天線見支持，回升至74元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24672)，行使價80.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

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